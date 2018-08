Kapitel 3 – Eskalation in Bremen

In Bremen ziehen dunkle Wolken auf. Nach Tagen mit strahlend blauem Himmel ist es schon am Vormittag des 17. August drückend heiß und schwül. Die Stadt scheint wie ausgestorben. Im Polizeihaus am Wall, dem umfunktionierten Gefängnis aus der Gründerzeit zwischen Altstadt und dem Szeneviertel Ostertor, sind die Straßen vereinsamt. Auch Polizeipräsident Ernst Diekmann (63) macht noch Ferien.

Das gesamte Kapitel als Audio:

Vielleicht liegt es an der spärlichen Besetzung, dass Dutzende von Fernschreiben, die in der Nacht in der Bremer Polizeizentrale auflaufen, bis in den Morgen hinein ungelesen bleiben. Fast im Minutentakt gibt das Düsseldorfer Innenministerium den neuesten Stand zu den flüchtigen Geiselgangstern Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski durch. Doch ausgerechnet die Bremer Kollegen schlafen noch.

Auch in Gladbeck ist man erschreckend ahnungslos. Dass Rösners Geliebte Marion Löblich seit Stunden mit im Fluchtwagen sitzt, ist den Verfolgern völlig entgangen. Bis zum späten Vormittag geht die Einsatzleitung davon aus, es mit zwei Gangstern und zwei Geiseln zu tun zu haben.

Erst gegen 11 Uhr verdichten sich Hinweise, eine fünfte Person sitze mit im Auto – „die Freundin des Rösner“, wie das Einsatzprotokoll vermerkt. Plötzlich dämmert der Polizei, was die Täter nach Bremen treibt: Löblichs Eltern leben in der Hansestadt. Sie wohnen im äußersten Norden, in Blumenthal.

Zwischen Gladbeck und Bremen wird eine telefonische Standleitung geschaltet. Doch nun offenbart sich die fatale Schwäche innerhalb der Bremer Verwaltung. Denn nicht nur der Polizeipräsident fehlt wegen seines Urlaubs – auch Innensenator B. Meyer (42) ist gerade einmal zehn Monate im Amt – und völlig unerfahren in der Innenpolitik. Von „erschreckenden Führungsmängeln“ und „persönlichem Versagen“ wird später die Rede sein. Die Zusammenarbeit sei „katastrophal schlecht“ gewesen.

+++ Der Bericht des Untersuchungsauschusses Bremen

Behäbig lässt Kripo-Chef Peter Möller (49) im Polizeihaus ein provisorisches Lagezentrum einrichten – neun Stühle, drapiert an hufeisenförmig aufgestellten Tischen, von denen die meisten lange Zeit leer bleiben. Einen Führungsstab bildet er gar nicht erst. Verbindungsbeamte für eine mögliche Kontaktaufnahme zu den Gangstern belässt Möller im Polizeirevier an der Hoyaer Straße, zwei Kilometer entfernt. Dann beordert er zwei Einsatzzüge nach Bremen-Nord. Die SEK-Männer sollen einige Tankstellen und das Wohnhaus von Löblichs Eltern umstellen. Koordiniert wird der Einsatz nach wie vor aus Gladbeck von Beamten, die über keinerlei Ortskenntnisse verfügen und sich vor der Einfahrt in die Hansestadt erst einmal Straßenpläne kaufen müssen.